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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:22

  v57 написав:а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает

На тас є-підтримка також немає виплати по овдп
sens
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Повідомлень: 16651
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Подякували: 915 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:42

  sens написав:
  v57 написав:а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает

На тас є-підтримка також немає виплати по овдп

Для фулл хауса поки не вистачає ізіной єпідтримки
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:48

📰 Новини

▫️З 3 травня вводиться комісія за перекази власних коштів з карток «monobank» на рахунки небанківських компаній з використанням реквізитів IBAN через Систему електронних платежів НБУ. Розмір комісії складає 0.9%, як і при переказі з картки на картку (Р2Р) небанківської організації. Чинна редакція тарифів доступна за посиланням ↗️💡Наразі єдиною небанківською організацією, яка відкриває рахунки та емітує картки, є «NovaPay».
sens
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Повідомлень: 16651
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 11:12

Re: monobank

Тепер навіть якщо тягнути новопеєм з monobank, то включається комісія 0,9%
2XL
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Повідомлень: 4269
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 12:10

  2XL написав:Тепер навіть якщо тягнути новопеєм з monobank, то включається комісія 0,9%

Не безкоштовно, шукайте інші шляхи
sens
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Повідомлень: 16651
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 10:27

Re: monobank

Горох на словах поддерживает Новую Почту, а на деле как крысюк поступает.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:36

  Фантом написав:Горох на словах поддерживает Новую Почту, а на деле как крысюк поступает.

Це тільки початок. Поступово запровадять комісії і на купівлю, не тільки на перекази. Моно нагадує Укртелеком, що також обкладав шаленими комісями дзвінки на нових операторів стільникового звʼязку.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:26

  Фантом написав:Горох на словах поддерживает Новую Почту, а на деле как крысюк поступает.

У них гризня ще з часів, коли НП виступала за зниження інтерчейнджу. Горох піариться на підтримці лише коли їх бомблять.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 08:47

klug И правильно делает, розетка и нп толкая тот дурацкий закон, нам знатно подосрали
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:21

  omb написав:klug И правильно делает, розетка и нп толкая тот дурацкий закон, нам знатно подосрали


Чим саме?
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