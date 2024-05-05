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Компанії та асоціації, які звернулись з листами підтримки законодавства щодо обмеження розмірів тарифів:
Асоціація рітейлерів України
БІЗНЕС 100
ГО «CEO Клуб»
Федерація Роботодавців України
Спілка українських підприємців (СУП)
Українська Бізнес Асоціація
Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)
Асоціація Підприємств Інформаційних Технологій України
Громадська спілка «Українська ресторанна асоціація»
Ліга українських промисловців – виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів «УКРШКІРВЗУТТЯПРОМ»
Асоціація «Парфумерія та косметика України»
«Всеукраїнське братство бджолярів України»
ТОВ «Інтертоп Україна»
ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»
ТОВ «Пост Фінанс», група компаній «Нова Пошта»
АТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС «ОККО»)
ТОВ «РОЗЕТКА. УА»
ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell Retail Ukraine)
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ»
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»
ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»
ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів «WATSONS»)
ПФ «ГАММА – 55» (мережа «Аптека 911»)
ТОВ «Дієса» (мережа «Ельдорадо»)
ТОВ «Леруа Мерлен Україна»
Наприклад, за 2019 рік торговельні мережі перерахували банкам за безготівкові розрахунки 10,3 млрд грн, а з урахуванням інтернет торгівлі – 17,1 млрд. грн. Тобто стільки коштувала споживачам можливість зручно і швидко платити карткою. Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.
Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів .