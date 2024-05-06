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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 234235236237 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 63 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 26 Всього голосів : 63 Додано: Пон 06 тра, 2024 10:18 посетитель

Компанії та асоціації, які звернулись з листами підтримки законодавства щодо обмеження розмірів тарифів:



Асоціація рітейлерів України

БІЗНЕС 100

ГО «CEO Клуб»

Федерація Роботодавців України

Спілка українських підприємців (СУП)

Українська Бізнес Асоціація

Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

Асоціація Підприємств Інформаційних Технологій України

Громадська спілка «Українська ресторанна асоціація»

Ліга українських промисловців – виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів «УКРШКІРВЗУТТЯПРОМ»

Асоціація «Парфумерія та косметика України»

«Всеукраїнське братство бджолярів України»

ТОВ «Інтертоп Україна»

ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»

ТОВ «Пост Фінанс», група компаній «Нова Пошта»

АТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС «ОККО»)

ТОВ «РОЗЕТКА. УА»

ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell Retail Ukraine)

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ»

ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»

ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»

ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів «WATSONS»)

ПФ «ГАММА – 55» (мережа «Аптека 911»)

ТОВ «Дієса» (мережа «Ельдорадо»)

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»



Наприклад, за 2019 рік торговельні мережі перерахували банкам за безготівкові розрахунки 10,3 млрд грн, а з урахуванням інтернет торгівлі – 17,1 млрд. грн. Тобто стільки коштувала споживачам можливість зручно і швидко платити карткою. Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.



Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів . Goodman

Повідомлень: 6551 З нами з: 23.11.14 Подякував: 758 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 10:31 Goodman написав: Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.

Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів . Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів .



Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться?

Заплатять не банкам, а розеткам.

А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували. Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться?Заплатять не банкам, а розеткам.А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували. Aps

Повідомлень: 3908 З нами з: 24.06.15 Подякував: 81 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 10:46 Re: monobank Aps написав: А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували. А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.

нічого там не інвестовано, саме більше інвестування - це зобов"язали магазини друкувати чеки. В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні.

Касирка виручку всю здає в кінці дня в банк і зранку працює тільки з приходу.

Для неї , хто платить картками - самі любимі люди. нічого там не інвестовано, саме більше інвестування - це зобов"язали магазини друкувати чеки. В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні.Касирка виручку всю здає в кінці дня в банк і зранку працює тільки з приходу.Для неї , хто платить картками - самі любимі люди. Goodman

Повідомлень: 6551 З нами з: 23.11.14 Подякував: 758 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 11:45 Aps написав: Goodman написав: Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.

Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів . Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів .



Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться?

Заплатять не банкам, а розеткам.

А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували. Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться?Заплатять не банкам, а розеткам.А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.

Це ж новини з 19 року, коли обмежили інтерчендж (і воно ото треба було окреме слово для цієї комісії вигадувати?) І, так, для споживачів відтого нічого не змінилося, окрім того, що порізали кешбек. Це ж новини з 19 року, коли обмежили інтерчендж (і воно ото треба було окреме слово для цієї комісії вигадувати?) І, так, для споживачів відтого нічого не змінилося, окрім того, що порізали кешбек. M-Audio Повідомлень: 2907 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 11:50 Goodman написав: нічого там не інвестовано, .... В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні. нічого там не інвестовано, .... В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні. Так це ж воно і є -- платіжна інфраструктура. Коли і покупець готовий платіжним засобом розрахуватись, і продавець готовий такий розрахунок прийняти. Мабуть, частка місць "тільки готівка" в Україні в 21 році було вже навіть менше, ніж в Європі. Так це ж воно і є -- платіжна інфраструктура. Коли і покупець готовий платіжним засобом розрахуватись, і продавець готовий такий розрахунок прийняти. Мабуть, частка місць "тільки готівка" в Україні в 21 році було вже навіть менше, ніж в Європі. M-Audio Повідомлень: 2907 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 234235236237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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