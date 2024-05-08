посетитель Компанії та асоціації, які звернулись з листами підтримки законодавства щодо обмеження розмірів тарифів:
Асоціація рітейлерів України БІЗНЕС 100 ГО «CEO Клуб» Федерація Роботодавців України Спілка українських підприємців (СУП) Українська Бізнес Асоціація Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ) Асоціація Підприємств Інформаційних Технологій України Громадська спілка «Українська ресторанна асоціація» Ліга українських промисловців – виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів «УКРШКІРВЗУТТЯПРОМ» Асоціація «Парфумерія та косметика України» «Всеукраїнське братство бджолярів України» ТОВ «Інтертоп Україна» ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» ТОВ «Пост Фінанс», група компаній «Нова Пошта» АТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС «ОККО») ТОВ «РОЗЕТКА. УА» ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell Retail Ukraine) ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів «WATSONS») ПФ «ГАММА – 55» (мережа «Аптека 911») ТОВ «Дієса» (мережа «Ельдорадо») ТОВ «Леруа Мерлен Україна»
Наприклад, за 2019 рік торговельні мережі перерахували банкам за безготівкові розрахунки 10,3 млрд грн, а з урахуванням інтернет торгівлі – 17,1 млрд. грн. Тобто стільки коштувала споживачам можливість зручно і швидко платити карткою. Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн.
Goodman написав:Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн. Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів .
Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться? Заплатять не банкам, а розеткам. А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.
Aps написав:А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.
нічого там не інвестовано, саме більше інвестування - це зобов"язали магазини друкувати чеки. В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні. Касирка виручку всю здає в кінці дня в банк і зранку працює тільки з приходу. Для неї , хто платить картками - самі любимі люди.
Goodman написав:Але чи не занадто висока ціна за зручність? Якби в Україні діяв європейський тариф 0,3%, то рітейл або споживачі заплатили б вже не 17,1 млрд грн, а лише 2,6 млрд грн. Не робіть з Гороха ікону. Там достатньо шкафів .
Хіба не зрозуміло що саме для споживачів нічого не зміниться? Заплатять не банкам, а розеткам. А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.
Це ж новини з 19 року, коли обмежили інтерчендж (і воно ото треба було окреме слово для цієї комісії вигадувати?) І, так, для споживачів відтого нічого не змінилося, окрім того, що порізали кешбек.
Goodman написав:нічого там не інвестовано, .... В ларьку з продажу курей від виробника , провели інтернет, поставили постермінал з програмою. І люди видихнули - відпала потреба з розміном купюр, можеш прийти і купити, а не думати.... чи буде тобі здача , чи ні.
Так це ж воно і є -- платіжна інфраструктура. Коли і покупець готовий платіжним засобом розрахуватись, і продавець готовий такий розрахунок прийняти. Мабуть, частка місць "тільки готівка" в Україні в 21 році було вже навіть менше, ніж в Європі.
Aps написав:А так хоч в розвиток платіжної інфростуктури інвестували.
Так-так, горох банкоматів наставив, а потім змушений був економити і зняв усі три. Зараз бідний як церковна миша - усього пів ярда заробив за минулий рік - певно доводиться самому готувати вдома, бо навіть на Мак не вистачає.
M-Audio написав:Мабуть, частка місць "тільки готівка" в Україні в 21 році було вже навіть менше, ніж в Європі.
мабуть, але в самих смачних місцях , наприклад будівельна сфера - у ФОП, де товар той самий, а ціна нижча, кура віддає перевагу тільки готівці. Бо ціни не 5 коп і якщо все "пробивати" запросто вилізе за ліміти. Так і живемо.
klug написав:Так-так, горох банкоматів наставив, а потім змушений був економити і зняв усі три. Зараз бідний як церковна миша -
З грудня 2016 року «Універсал Банк» є частиною групи «ТАС» Сергія Тігіпка. Те що Тігіпок зробив з СПОРТБАНКОМ , може зробити і з МОНЕЮ. Це всього бізнес проект і якщо модель інша для розвитку - давай до побачення.
klug написав:Так-так, горох банкоматів наставив, а потім змушений був економити і зняв усі три. Зараз бідний як церковна миша -
З грудня 2016 року «Універсал Банк» є частиною групи «ТАС» Сергія Тігіпка. Те що Тігіпок зробив з СПОРТБАНКОМ , може зробити і з МОНЕЮ. Це всього бізнес проект і якщо модель інша для розвитку - давай до побачення.
Розвиток може бути різний. Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.