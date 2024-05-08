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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54
klug написав: anikola13 написав:
Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.
Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу.
То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси
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