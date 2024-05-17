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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54

  klug написав:
  anikola13 написав:Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.

Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу.

То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56

Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.

В тарифах к Белой карте есть такое:
Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно

1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?

2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия? :shock:
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
Driver
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