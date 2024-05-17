То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56
Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.
В тарифах к Белой карте есть такое:
1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?
2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
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