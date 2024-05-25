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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

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monobank 4 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54

  klug написав:
  anikola13 написав:Щодо Спорту і його закриття моя думка, що це проблеми (були чині?) з міскондінгом.

Всі вивчили нове слово. Розкажіть, як можна міскодити, не маючи ні еквайрингу, ні взагалі процесингу.

То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56

Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.

В тарифах к Белой карте есть такое:
Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно

1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?

2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия? :shock:
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:38

  Driver написав:Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.

В тарифах к Белой карте есть такое:
Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць | Безкоштовно

1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?

2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия? :shock:
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?

Факт такий, що замість виділеного має бути "зняття власних коштів, переказаних з рахунку ФОП на власну білу картку".
Тому можна сказати, що трохи незрозуміло тарифи написані.

Отже: 1. за перерахунки коштів між своїми рахунками в межах залишку власних коштів комісія не знімається.
2. За умови, що на дану білу карту є поступлення офіційної зп або ж із власного рахунку ФОП у моно - зняття коштів з білої картки комісія не знімається за 50 тисяч грн на місяць, зняті в банкоматах/касах будь-яких банків; у разі перевищення цієї суми на місяць, або у разі відсутності ФОП/оф.доходу на білу, комісія застосовується від 0 грн і складає 0,9%.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:51

Re: monobank

Перейшов на ФОП Моно в грудні, наразі задоволений. Окремо додам що кому замало ліміту 50 тис. на Білій картці- можна ще додатково скористатись аналогічним лімітом на Чорній картці, таким чином отримати 100 тис. грн. без комісій.
Відносно пластикової Білої карти- в підтримці сказали що випуск платний, 100 грн., але наступного місяця ця сума повертається в якості кешбеку, ще не пробував.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 04:05

А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру :shock: ?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 06:38

Kalgan з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 07:11

  Goodman написав:Kalgan з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"

А как это работает? Несколько раз возвращал товар эпику - всегда возврат шел на карту с которой платился товар. Опции получить нал не было в принципе. Как в этом случае можно что либо "обналичить"?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:26

  Kalgan написав:А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру :shock: ?
Має ж проходити як звичайна покупка ...

Можна приклад,такого ще не зустрічав
tarasum
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