То навпаки!! Спортсмени відмовилися міскодити для камси
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:54
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:56
Друзья, есть пара вопросов по переводу ФОПовских денег на Белую карту.
В тарифах к Белой карте есть такое:
1) чтобы снять до 50 тыс грн без комиссии, нужно сделать перевод с ФОП-счёта на карту? Или по IBAN (по факту СЭП, но внутри банка) тоже прокатит?
2) "або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на місяць"
То есть, если закинуть на Белую карту больше 50 тыс ФОПовских денег, то будет комиссия?
Или просто текст тарифа по-дебильному написан?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:38
Факт такий, що замість виділеного має бути "зняття власних коштів, переказаних з рахунку ФОП на власну білу картку".
Тому можна сказати, що трохи незрозуміло тарифи написані.
Отже: 1. за перерахунки коштів між своїми рахунками в межах залишку власних коштів комісія не знімається.
2. За умови, що на дану білу карту є поступлення офіційної зп або ж із власного рахунку ФОП у моно - зняття коштів з білої картки комісія не знімається за 50 тисяч грн на місяць, зняті в банкоматах/касах будь-яких банків; у разі перевищення цієї суми на місяць, або у разі відсутності ФОП/оф.доходу на білу, комісія застосовується від 0 грн і складає 0,9%.
Додано: Пон 20 тра, 2024 12:51
Re: monobank
Перейшов на ФОП Моно в грудні, наразі задоволений. Окремо додам що кому замало ліміту 50 тис. на Білій картці- можна ще додатково скористатись аналогічним лімітом на Чорній картці, таким чином отримати 100 тис. грн. без комісій.
Відносно пластикової Білої карти- в підтримці сказали що випуск платний, 100 грн., але наступного місяця ця сума повертається в якості кешбеку, ще не пробував.
Додано: Суб 25 тра, 2024 04:05
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру ?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Додано: Суб 25 тра, 2024 06:38
Kalgan з тих пір, як почалася схема з поверненням товару.
обнал кредитних на шару - наш нарід "розумний"
Додано: Суб 25 тра, 2024 07:11
А как это работает? Несколько раз возвращал товар эпику - всегда возврат шел на карту с которой платился товар. Опции получить нал не было в принципе. Как в этом случае можно что либо "обналичить"?
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:26
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