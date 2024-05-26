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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:00

  tarasum написав:
  Kalgan написав:А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру :shock: ?
Має ж проходити як звичайна покупка ...

Можна приклад,такого ще не зустрічав

скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
Kalgan
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:04

Re: monobank

В який МСС?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5411
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
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1
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9
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:41

  Kalgan написав:
  tarasum написав:
  Kalgan написав:А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру :shock: ?
Має ж проходити як звичайна покупка ...

Можна приклад,такого ще не зустрічав

скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси

Продавець товару саме Епіцентр?
l_e_x
 
Повідомлень: 123
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 08:48

  Amethyst написав:В який МСС?

5211
Kalgan
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 08:49

Re: monobank

  l_e_x написав:Продавець товару саме Епіцентр?

так, саме Епіцентр.
Kalgan
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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  #<1 ... 236237238239
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