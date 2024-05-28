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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 20:00
tarasum написав: Kalgan написав:
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру
?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Можна приклад,такого ще не зустрічав
скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:04
В який МСС?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:41
Kalgan написав: tarasum написав: Kalgan написав:
А давно котобанда почала брати комсу за оплату з кредитних на сайті епіцентру
?
Має ж проходити як звичайна покупка ...
Можна приклад,такого ще не зустрічав
скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
Продавець товару саме Епіцентр?
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l_e_x
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Додано: Нед 26 тра, 2024 08:48
Amethyst написав:
В який МСС?
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Kalgan
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Додано: Нед 26 тра, 2024 08:49
l_e_x написав:
Продавець товару саме Епіцентр?
так, саме Епіцентр.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 11:47
Kalgan написав: l_e_x написав:
Продавець товару саме Епіцентр?
так, саме Епіцентр.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 13:03
Нічого дивного, банк і раніше домальовував собі за оплату карткою. Спочатку за оплату в Дії, потім НП.
Отже, пластик тут перетворився на картку з непрогнозованою комісією. Тепер всі операції тільки в застосунку, де, покищо, комісію показують наперед.
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