скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:00
скрін не робив.звичайне замовлення на сайті. перейшов по посиланню на оплату, при підтвердженні додаток моно намалював комсу.
повернувся назад і потім перейшов знову ж потому посиланню, але вже заплатив з білої без комси
Додано: Суб 25 тра, 2024 22:04
Re: monobank
В який МСС?
Додано: Суб 25 тра, 2024 22:41
Продавець товару саме Епіцентр?
Додано: Нед 26 тра, 2024 08:49
Re: monobank
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:47
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:03
Нічого дивного, банк і раніше домальовував собі за оплату карткою. Спочатку за оплату в Дії, потім НП.
Отже, пластик тут перетворився на картку з непрогнозованою комісією. Тепер всі операції тільки в застосунку, де, покищо, комісію показують наперед.
Додано: Вів 28 тра, 2024 16:08
Re: monobank
Оскільки там товари може продавати не тільки ЕпіцентрК, а й інші продавці, то monobank вирішив підстрахуватися. Він комісію малює за назвою торгової точки, тобто якщо продавець ЕпіцентрК, то це буде торгова операція і комісії не буде, хоч на 3-D Secure банк про неї повідомляв.
Додано: Пон 10 чер, 2024 10:13
Re: monobank
от що мені подобається в моно
написав в ТП щоб поміняли і додали MCC Epic games store в категорія розваги
додали і кешбек заднім числом за покупку нарахували, менше ніж за 24 години
інші банки в таких ситуація воротять носа і кажуть що MCC не в списку, нічьо не можем зробити
Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:30
Re: monobank
помнится, у Мони раньше был лимит в 80 евро на сумму операции без двойной конвертации (трансграничные покупки в грн). Никто не знает, сейчас он актуален?
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