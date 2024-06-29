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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24

Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
vadlme
 
Повідомлень: 91
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30

Re: monobank

Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Howl
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Повідомлень: 6026
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
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  #<1 ... 237238239240
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