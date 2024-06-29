|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24
Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30
Re: monobank
Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|