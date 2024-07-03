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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24
Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30
Re: monobank
Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Додано: Сер 03 лип, 2024 10:41
Re: monobank
Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?
Додано: Сер 03 лип, 2024 10:43
Аналогічна ситуація, тільки я нічого не перевипускав і не реагував чорна картка чомусь досі висить у додатку..
Додано: Сер 03 лип, 2024 19:11
Re: monobank
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