RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24

Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
vadlme
 
Повідомлень: 93
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30

Re: monobank

Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6033
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:41

Re: monobank

Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?
Rebel
 
Повідомлень: 257
З нами з: 08.12.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:43

  Rebel написав:Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?

Аналогічна ситуація, тільки я нічого не перевипускав і не реагував :) чорна картка чомусь досі висить у додатку..
vadlme
 
Повідомлень: 93
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:11

Re: monobank

  Rebel написав:чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?

Випуск допки АТБ не підходить?
klug
 
Повідомлень: 8521
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:58

Rebel здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн
DmitryZP
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:35

  DmitryZP написав:Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн


Ніт.
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 200 грн, якщо пластик + новий номер = 100 грн. Тобто пластик завжди вартує грошей.

Але 100 грн за перевипуск пластику мають повернути, якщо на рахунок білої картки приходить компенсація, або ж виплати фоп.
won
 
Повідомлень: 15
З нами з: 15.05.24
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:53

Re: monobank

Ніт
От у мене віртуальна + старий номер = 100 грн, а пластик мені обіцяли безкоштовно, але мені поки віртуалки вистачає
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 237238239240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2398)
03.07.2024 21:53
Agro Invest Day (2)
03.07.2024 21:47
Ринок ОВДП (6518)
03.07.2024 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.