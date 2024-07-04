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Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24
Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30
Re: monobank
Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Додано: Сер 03 лип, 2024 10:41
Re: monobank
Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?
Додано: Сер 03 лип, 2024 10:43
Аналогічна ситуація, тільки я нічого не перевипускав і не реагував чорна картка чомусь досі висить у додатку..
Додано: Сер 03 лип, 2024 19:11
Re: monobank
Додано: Сер 03 лип, 2024 20:58
Rebel здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн
Додано: Сер 03 лип, 2024 21:35
Ніт.
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 200 грн, якщо пластик + новий номер = 100 грн. Тобто пластик завжди вартує грошей.
Але 100 грн за перевипуск пластику мають повернути, якщо на рахунок білої картки приходить компенсація, або ж виплати фоп.
Додано: Сер 03 лип, 2024 21:53
Re: monobank
Ніт
От у мене віртуальна + старий номер = 100 грн, а пластик мені обіцяли безкоштовно, але мені поки віртуалки вистачає
Додано: Чет 04 лип, 2024 06:32
Мій варіант це сплата лише за необхідне, навіть 100 грн за звичайний номер картки,коли в тебе 60 карток в застосунку звідки ти витягуєш ... Доречі,як в цьому році змінили умови на СЕП - суми і ліміти якщо р2р буде умовно кастрований ?
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