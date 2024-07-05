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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

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monobank 4 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:24

Нещодавно робив операцію на 800 грн і була 2х конвертація, так що ліміт думаю баксів 10..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:30

Re: monobank

Наче пам'ятаю, що ліміт 8 €. Потім конвертація.
Howl
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:41

Re: monobank

Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:43

  Rebel написав:Закінчився строк дії пластикової картки. Додаток надіслав повідомлення про це. У повідомленні написав, що можна випустити віртуальну або фізичну, в обох випадках безкоштовно, отримати можна у відділенні або у пункті видачі. Натиснув перевипуск, додаток попросив підтвердити перевипуск і сказав, що пластик можна випустити пізніше у налаштуваннях картки. Під час перевипуску опції вибору віртуальна/пластик не було.
Картка перевипустилась, але за випуск пластику тепер вимагають 100 UAH, що суперечить початковій інформації про безкоштовність.
Підкажіть, як правильно було потрібно перевипускати карту, і чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?

Аналогічна ситуація, тільки я нічого не перевипускав і не реагував :) чорна картка чомусь досі висить у додатку..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:11

Re: monobank

  Rebel написав:чи можливо зараз (після перевипуску) таки отримати пластик безкоштовно?

Випуск допки АТБ не підходить?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:58

Rebel здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:35

  DmitryZP написав:Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн


Ніт.
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 200 грн, якщо пластик + новий номер = 100 грн. Тобто пластик завжди вартує грошей.

Але 100 грн за перевипуск пластику мають повернути, якщо на рахунок білої картки приходить компенсація, або ж виплати фоп.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:53

Re: monobank

Ніт
От у мене віртуальна + старий номер = 100 грн, а пластик мені обіцяли безкоштовно, але мені поки віртуалки вистачає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 06:32

  Amethyst написав:Ніт
От у мене віртуальна + старий номер = 100 грн, а пластик мені обіцяли безкоштовно, але мені поки віртуалки вистачає

Мій варіант це сплата лише за необхідне, навіть 100 грн за звичайний номер картки,коли в тебе 60 карток в застосунку звідки ти витягуєш ... Доречі,як в цьому році змінили умови на СЕП - суми і ліміти якщо р2р буде умовно кастрований ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:38

  won написав:
  DmitryZP написав:Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 100 грн, якщо пластик + новий номер = 0 грн


Ніт.
Якщо віртуальна + старий номер = 0 грн, якщо пластик + старий номер = 200 грн, якщо пластик + новий номер = 100 грн. Тобто пластик завжди вартує грошей.

Але 100 грн за перевипуск пластику мають повернути, якщо на рахунок білої картки приходить компенсація, або ж виплати фоп.

невірно, пластик+старий номер (по закінченню строку картки) = 0 грн. Так написано при перевипуску і так і було. Пластик коштує грошей лише за твоєї ініціативи
nickvp
 
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