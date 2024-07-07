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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 238239240241 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 26 Всього голосів : 64 Додано: Нед 07 лип, 2024 10:22 klug написав: Випуск допки АТБ не підходить? Випуск допки АТБ не підходить?

Почитав про неї. Я вірно зрозумів, що отримати пластик можна лише в магазині АТБ і звичайний Моно-кешбек працюватиме і для цієї карти?

А чому "допка", вона (при реєстрації карти у застосунку) підтягнеться як додаткова до існуючої?

Тобто: купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?

DmitryZP написав: здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали? здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?

Вибору не було, при перевипуску була лише кнопка типу "випустити картку з новим номером" чи "підтвердити випуск з новим номером".

nickvp написав: невірно, пластик+старий номер (по закінченню строку картки) = 0 грн. Так написано при перевипуску і так і було. Пластик коштує грошей лише за твоєї ініціативи невірно, пластик+старий номер (по закінченню строку картки) = 0 грн. Так написано при перевипуску і так і було. Пластик коштує грошей лише за твоєї ініціативи

А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.



P.S. Взагалі, це якесь неподобство - з рутинної процедури влаштувати цирк з квестами. Почитав про неї. Я вірно зрозумів, що отримати пластик можна лише в магазині АТБ і звичайний Моно-кешбек працюватиме і для цієї карти?А чому "допка", вона (при реєстрації карти у застосунку) підтягнеться як додаткова до існуючої?Тобто: купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?Вибору не було, при перевипуску була лише кнопка типу "випустити картку з новим номером" чи "підтвердити випуск з новим номером".А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.P.S. Взагалі, це якесь неподобство - з рутинної процедури влаштувати цирк з квестами. Rebel Повідомлень: 258 З нами з: 08.12.09 Подякував: 60 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 238239240241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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