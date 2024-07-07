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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

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monobank 4 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:22

  klug написав:Випуск допки АТБ не підходить?

Почитав про неї. Я вірно зрозумів, що отримати пластик можна лише в магазині АТБ і звичайний Моно-кешбек працюватиме і для цієї карти?
А чому "допка", вона (при реєстрації карти у застосунку) підтягнеться як додаткова до існуючої?
Тобто: купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?
  DmitryZP написав:здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?

Вибору не було, при перевипуску була лише кнопка типу "випустити картку з новим номером" чи "підтвердити випуск з новим номером".
  nickvp написав:невірно, пластик+старий номер (по закінченню строку картки) = 0 грн. Так написано при перевипуску і так і було. Пластик коштує грошей лише за твоєї ініціативи

А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.

P.S. Взагалі, це якесь неподобство - з рутинної процедури влаштувати цирк з квестами. :)
Rebel
 
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