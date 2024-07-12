Почитав про неї. Я вірно зрозумів, що отримати пластик можна лише в магазині АТБ і звичайний Моно-кешбек працюватиме і для цієї карти?
А чому "допка", вона (при реєстрації карти у застосунку) підтягнеться як додаткова до існуючої?
Тобто: купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?
Вибору не було, при перевипуску була лише кнопка типу "випустити картку з новим номером" чи "підтвердити випуск з новим номером".
А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.
P.S. Взагалі, це якесь неподобство - з рутинної процедури влаштувати цирк з квестами.