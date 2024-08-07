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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2024 10:22
klug написав:
Випуск допки АТБ не підходить?
Почитав про неї. Я вірно зрозумів, що отримати пластик можна лише в магазині АТБ і звичайний Моно-кешбек працюватиме і для цієї карти?
А чому "допка", вона (при реєстрації карти у застосунку) підтягнеться як додаткова до існуючої?
Тобто: купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?
DmitryZP написав:
здається там ще є нюанс із збереженням номеру чи ні - якщо із збереженням, то 100 грн, якщо із новим номером - безкоштовно. Ви який обирали?
Вибору не було, при перевипуску була лише кнопка типу "випустити картку з новим номером" чи "підтвердити випуск з новим номером".
nickvp написав:
невірно, пластик+старий номер (по закінченню строку картки) = 0 грн. Так написано при перевипуску і так і було. Пластик коштує грошей лише за твоєї ініціативи
А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.
P.S. Взагалі, це якесь неподобство - з рутинної процедури влаштувати цирк з квестами.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:25
Rebel написав:
купив карту в магазині, підключив в Mono, і вона стане додатковою для основної чорної Mono?
все вірно розумієте і це і те що вище
Rebel написав:
А як це правильно організувати? Я вище писав, як пройшла процедура перевипуску через застосунок: номер новий, карта віртуальна, а за пластик хочуть грошей.
Не так давно теж оновлював, але за збереження номеру банчик хотів грошей! Якщо тей комент від nickvp не від балди то виходить що монік якось вибірково це робить.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:54
Що буде якщо не перевипустити чорну карту, яка закінчується?
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Додано: Суб 13 лип, 2024 20:36
у меня вообще нет варианта сменить карту с сохраненим номера. только бесплатно и только смена номера.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:47
Ніхто не стикався, діагностичний центр M24 проходить по кешбеку mono "Медицина"? Опис категорії у додатку "масажні салони та аптеки" дещо дивний. :)
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Rebel
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Додано: Сер 31 лип, 2024 11:04
Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 15.08.2024 р. діятиме оновлена редакція Договору банківського обслуговування. Передбачена безкоштовна видача коштів, отриманих як погашення ОВДП.
Детальніше про всі зміни за посиланням (bit.ly/4c5T2BJ).
З повагою, АТ «Універсал Банк».
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sens
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3
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:09
sens написав:Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 15.08.2024 р. діятиме оновлена редакція Договору банківського обслуговування. Передбачена безкоштовна видача коштів, отриманих як погашення ОВДП.
Детальніше про всі зміни за посиланням (bit.ly/4c5T2BJ).
З повагою, АТ «Універсал Банк».
Це і валютних стосується, чи тільки гривневих?
P.S. "кошти, що зараховані на Рахунок в результаті повернення строкового депозиту Клієнта (в т.ч. в разі
дострокового повернення депозиту після 30 днів з дати розміщення строкового депозиту)." - це зробили для клієнтів які не хочуть чекати три місяці? А банк не хотів робити місячний депозит і пішов на компроміс.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 23:02
Це наскільки я розумію чисто по Універсалу.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:34
Последний раз делал переказ в марте.прошло все штатно.комисмия 1% ща безналичный перевод.в конце июля и август переказ скасуеться моментально.переписка с банками:моно=у нас всё норм,лимитов у вас нет,обращайтесь в банк получатель...шведбанк получатель евро перевода= у нас все норма лимитов у вас нет мы только получаем и проблем с этим нет,обращайтесь в банк отправитель.Но уточнитесь у него какая структура стоит в промежутке между банками.может в ней проблемма.яподелитесь пожалуйста соображениями
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:17
Добрый день!
Хотелось бы уточнить - кешбек в монобанке (заодно и в других банках, если можно) считается доходом (с точки зрения налоговой инспекции) начиная с момента его получения на счёт кешбека или начиная с момента его вывода на карту с соответствующим вычетом налогов?
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