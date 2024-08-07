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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
26
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:27

  native написав:Добрый день!
Хотелось бы уточнить - кешбек в монобанке (заодно и в других банках, если можно) считается доходом (с точки зрения налоговой инспекции) начиная с момента его получения на счёт кешбека или начиная с момента его вывода на карту с соответствующим вычетом налогов?

доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
Amethyst
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  #<1 ... 239240241242
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