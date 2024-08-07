доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:27
доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
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