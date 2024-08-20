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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:27
native написав:
Добрый день!
Хотелось бы уточнить - кешбек в монобанке (заодно и в других банках, если можно) считается доходом (с точки зрения налоговой инспекции) начиная с момента его получения на счёт кешбека или начиная с момента его вывода на карту с соответствующим вычетом налогов?
доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
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Додано: Сер 14 сер, 2024 13:05
Напомните, плиз, по переводу платежа с кредитки в рассрочку.
Давно не следил за банком, мог пропустить изменения условий...
Это бесплатно, подводных камней нет?
Сколько платежей так можно перевести, наверное, пока лимита на Рассрочке будет хватать?
Как погашается, будет само с черной карты списывать или нужны ручные действия?
И на какой срок или кол-во платежей?
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tmp01
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Додано: Сер 14 сер, 2024 14:35
tmp01 написав:
Это бесплатно, подводных камней нет?
Сам факт переводу платежу в розстрочку не уплочується. Але ж далі буде щомісяця 1,9%.
Списує само, в т.ч. в кредит, в т.ч. якщо ліміту по карті недостатньо. Без % за овердрафт.
Платежів - на скільки ліміту розстрочки вистачить.
До 24 місяців.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 22:05
tmp01 написав:
Это бесплатно, подводных камней нет?
Это платная рассрочка. Бесплатно не было изначально.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 16:41
Користуюсь моно від початку їх запуску роботи. Завжди все було ок. Хороші консультанти!
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Додано: Вів 20 сер, 2024 19:55
Romayrenko написав:
Хороші консультанти!
Приємні відділення, розгалужена мережа банкоматів
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