доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:27
доход, начиная с момента его вывода на карту с соответствующим удержанием налогов
Отображается в Справке о доходе как "126-Додаткове благо", иногда 111 - Виграшi та призи или 127 - Інші доходи
Додано: Сер 14 сер, 2024 13:05
Напомните, плиз, по переводу платежа с кредитки в рассрочку.
Давно не следил за банком, мог пропустить изменения условий...
Это бесплатно, подводных камней нет?
Сколько платежей так можно перевести, наверное, пока лимита на Рассрочке будет хватать?
Как погашается, будет само с черной карты списывать или нужны ручные действия?
И на какой срок или кол-во платежей?
Додано: Сер 14 сер, 2024 14:35
Додано: Сер 14 сер, 2024 22:05
Re: monobank
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:41
Користуюсь моно від початку їх запуску роботи. Завжди все було ок. Хороші консультанти!
Додано: Вів 20 сер, 2024 19:55
Додано: Вів 20 сер, 2024 21:29
це ж вже було (с)
Додано: Вів 20 сер, 2024 22:50
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