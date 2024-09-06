Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 240241242243 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 65 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 9 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 26 Всього голосів : 65 Додано: П'ят 06 вер, 2024 09:52 ramzes4 я в курсі, дякую, можна навіть за допомогою екселя це визначити. Але відправник напевно через релігійні переконання відмовився від ІПН, тому що в платіжці нулі у відповідному полі. Але і цієї інформації я теоретично міг не знати і не розумію чому банк від мене її запитує. У будь якому разі висновки зроблені kbv Повідомлень: 52 З нами з: 16.12.11 Подякував: 5 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:31 kbv тому банк і зупинив платіж, платник не ідентифікований. Ви б мали самі такий платіж повернути. adj Повідомлень: 682 З нами з: 08.04.22 Подякував: 96 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:59 adj Як може бути не ідентифікований платіж, здійснений з поточного рахунку, відкритого в банківській системі України? А якщо навіть це і так, то не логічніше зі сторони банку отримувача звернутися до банку відправника (великого системного банку), а не блокувати платіж і вимагати у отримувача дату народження платника (доречі чому дату народження, а не ІПН). Звідки отримувач платежу може знати таку інформацію і як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату. Більше запитань ніж відповідей kbv Повідомлень: 52 З нами з: 16.12.11 Подякував: 5 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:07 kbv написав: як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату. як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату.



Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає.



Моно чим далі тим більше скочується в звичайне лайно Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає.Моно чим далі тим більше скочується в звичайне лайно посетитель Повідомлень: 1162 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:38 kbv це не завдання моно, великий системний банк, може і державний, і там людям побарабану. Штрафи потім будуть монобанку за те що у них бардак, тому я можу зрозуміти моно. adj Повідомлень: 682 З нами з: 08.04.22 Подякував: 96 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 02:33 посетитель написав: Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає. Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає.

Як варіант: може бути спрацювання за іменем у санкційній базі. НБУ дало роз'яснення, що як банка не впевнена, підсанкційна особа це відправляє чи ні, то вона має все заблочити і провести уточнення. Ймовірно, крім ПІБ цієї людини у списку є ще дата народження - вони й вирішили її звірити. Як це швидше зробити: попросити клієнта зв'язатися з його контрагентом чи писати запити на фін. мон. конкурентів - питання дискусійне, але просто закрити очі банк на це не може - від НБУ потім такі штрафи прилітають, що жоден ФОП того не вартий. Така проблема може виникнути у будь-якому банку, законодавство дуже жорстке, а списки РНБО складає як попало. Я з іншим банчиком вже рік бодаюся на схожу тему. Як варіант: може бути спрацювання за іменем у санкційній базі. НБУ дало роз'яснення, що як банка не впевнена, підсанкційна особа це відправляє чи ні, то вона має все заблочити і провести уточнення. Ймовірно, крім ПІБ цієї людини у списку є ще дата народження - вони й вирішили її звірити. Як це швидше зробити: попросити клієнта зв'язатися з його контрагентом чи писати запити на фін. мон. конкурентів - питання дискусійне, але просто закрити очі банк на це не може - від НБУ потім такі штрафи прилітають, що жоден ФОП того не вартий. Така проблема може виникнути у будь-якому банку, законодавство дуже жорстке, а списки РНБО складає як попало. Я з іншим банчиком вже рік бодаюся на схожу тему. klug Повідомлень: 8539 З нами з: 18.08.14 Подякував: 359 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 240241242243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор