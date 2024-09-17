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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 09:52

ramzes4 я в курсі, дякую, можна навіть за допомогою екселя це визначити. Але відправник напевно через релігійні переконання відмовився від ІПН, тому що в платіжці нулі у відповідному полі. Але і цієї інформації я теоретично міг не знати і не розумію чому банк від мене її запитує. У будь якому разі висновки зроблені
kbv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:31

kbv тому банк і зупинив платіж, платник не ідентифікований. Ви б мали самі такий платіж повернути.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:59

adj Як може бути не ідентифікований платіж, здійснений з поточного рахунку, відкритого в банківській системі України? А якщо навіть це і так, то не логічніше зі сторони банку отримувача звернутися до банку відправника (великого системного банку), а не блокувати платіж і вимагати у отримувача дату народження платника (доречі чому дату народження, а не ІПН). Звідки отримувач платежу може знати таку інформацію і як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату. Більше запитань ніж відповідей
kbv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:07

  kbv написав: як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату.


Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає.

Моно чим далі тим більше скочується в звичайне лайно
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:38

kbv це не завдання моно, великий системний банк, може і державний, і там людям побарабану. Штрафи потім будуть монобанку за те що у них бардак, тому я можу зрозуміти моно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 02:33

  посетитель написав:Цікаве питання.Реально брєд якийсь.Якщо вони можуть перевірити то накуя воно їм.Якщо ні - то теж сенсу немає.

Як варіант: може бути спрацювання за іменем у санкційній базі. НБУ дало роз'яснення, що як банка не впевнена, підсанкційна особа це відправляє чи ні, то вона має все заблочити і провести уточнення. Ймовірно, крім ПІБ цієї людини у списку є ще дата народження - вони й вирішили її звірити. Як це швидше зробити: попросити клієнта зв'язатися з його контрагентом чи писати запити на фін. мон. конкурентів - питання дискусійне, але просто закрити очі банк на це не може - від НБУ потім такі штрафи прилітають, що жоден ФОП того не вартий. Така проблема може виникнути у будь-якому банку, законодавство дуже жорстке, а списки РНБО складає як попало. Я з іншим банчиком вже рік бодаюся на схожу тему.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:51

klug на додачу, держ. банкам пофік, у них то людей кваліфікованих немає, то штрафи вони платять з кишені платників податків, тому і маємо такий бардак. (Ну або навпаки можливості, в залежності з якої сторони дивитись).
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:16

klug Це напевно єдине логічне пояснення, але яка "вага" мого повідомлення з довільною датою, яку я їм надам? І нормальною позицією банку було б пояснити чому він вимагає абсурдну інформацію від свого клієнта, а не апелювати правилами фін мону згідно яких вони можуть запросити будь яку інформацію
kbv
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:21

  kbv написав:klug Це напевно єдине логічне пояснення, але яка "вага" мого повідомлення з довільною датою, яку я їм надам? І нормальною позицією банку було б пояснити чому він вимагає абсурдну інформацію від свого клієнта, а не апелювати правилами фін мону згідно яких вони можуть запросити будь яку інформацію

Якщо би дані співпали зі списком, то далі вже можна не запитувати, якщо не співпали би, то можливі варіанти: або джентельмену би повірили на слово, або пішли б на наступне коло. Вас би було легше, якби вони одразу запитали "довідку з СБУ про відсутність зв'язків з сосією"?

Фінмон типово не розголошує подробиці, щоб їх не гамали. Дуже не часто можна отримати якийсь притомний натяк про те, що їх покусало.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:33

що там горохівський пише за день друзів?
чи вже відмінив :)


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greenozon
 
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