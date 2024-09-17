|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2024 09:52
ramzes4 я в курсі, дякую, можна навіть за допомогою екселя це визначити. Але відправник напевно через релігійні переконання відмовився від ІПН, тому що в платіжці нулі у відповідному полі. Але і цієї інформації я теоретично міг не знати і не розумію чому банк від мене її запитує. У будь якому разі висновки зроблені
Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:31
kbv тому банк і зупинив платіж, платник не ідентифікований. Ви б мали самі такий платіж повернути.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:59
adj Як може бути не ідентифікований платіж, здійснений з поточного рахунку, відкритого в банківській системі України? А якщо навіть це і так, то не логічніше зі сторони банку отримувача звернутися до банку відправника (великого системного банку), а не блокувати платіж і вимагати у отримувача дату народження платника (доречі чому дату народження, а не ІПН). Звідки отримувач платежу може знати таку інформацію і як банк може її перевірити якщо назвати довільну дату. Більше запитань ніж відповідей
Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:07
Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:38
kbv це не завдання моно, великий системний банк, може і державний, і там людям побарабану. Штрафи потім будуть монобанку за те що у них бардак, тому я можу зрозуміти моно.
Додано: Суб 07 вер, 2024 02:33
Як варіант: може бути спрацювання за іменем у санкційній базі. НБУ дало роз'яснення, що як банка не впевнена, підсанкційна особа це відправляє чи ні, то вона має все заблочити і провести уточнення. Ймовірно, крім ПІБ цієї людини у списку є ще дата народження - вони й вирішили її звірити. Як це швидше зробити: попросити клієнта зв'язатися з його контрагентом чи писати запити на фін. мон. конкурентів - питання дискусійне, але просто закрити очі банк на це не може - від НБУ потім такі штрафи прилітають, що жоден ФОП того не вартий. Така проблема може виникнути у будь-якому банку, законодавство дуже жорстке, а списки РНБО складає як попало. Я з іншим банчиком вже рік бодаюся на схожу тему.
Додано: Суб 07 вер, 2024 11:51
klug на додачу, держ. банкам пофік, у них то людей кваліфікованих немає, то штрафи вони платять з кишені платників податків, тому і маємо такий бардак. (Ну або навпаки можливості, в залежності з якої сторони дивитись).
Додано: Суб 07 вер, 2024 12:16
klug Це напевно єдине логічне пояснення, але яка "вага" мого повідомлення з довільною датою, яку я їм надам? І нормальною позицією банку було б пояснити чому він вимагає абсурдну інформацію від свого клієнта, а не апелювати правилами фін мону згідно яких вони можуть запросити будь яку інформацію
Додано: Суб 07 вер, 2024 21:21
Якщо би дані співпали зі списком, то далі вже можна не запитувати, якщо не співпали би, то можливі варіанти: або джентельмену би повірили на слово, або пішли б на наступне коло. Вас би було легше, якби вони одразу запитали "довідку з СБУ про відсутність зв'язків з сосією"?
Фінмон типово не розголошує подробиці, щоб їх не гамали. Дуже не часто можна отримати якийсь притомний натяк про те, що їх покусало.
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:33
що там горохівський пише за день друзів?
чи вже відмінив
|