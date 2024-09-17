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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 18:52
Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 18:54
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
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Додано: Вів 17 вер, 2024 19:48
Чорний Ворон написав:
Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Можна оба варіанта, який зручніше.
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