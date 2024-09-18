RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:52

Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 156
З нами з: 03.11.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:54

Re: monobank

Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:48

  Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?


Можна оба варіанта, який зручніше.
посетитель
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:00

  lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка

Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
klug
 
Повідомлень: 8557
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:57

Re: monobank

klug написав:
  lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка

Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
В атб
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 241242243244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vatsyk і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.