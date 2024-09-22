|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 18:52
Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 18:54
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 19:48
Чорний Ворон написав:
Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Можна оба варіанта, який зручніше.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 22:00
lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8565
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1202 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 18 вер, 2024 08:57
klug написав: lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
В атб
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2024 05:10
Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:11
1finanсier написав:
Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?
Так. Комісія знімається в момент операції.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3151
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:36
1finanсier написав:
Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?
це один з небагатьох банків, хто це дозволяє - що як на мене є його конкурентною перевагою.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1482 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:00
Shaman, M-Audio, дякую
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|