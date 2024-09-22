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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:52

Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:54

Re: monobank

Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:48

  Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?


Можна оба варіанта, який зручніше.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 22:00

  lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка

Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:57

Re: monobank

klug написав:
  lamal написав:
Чорний Ворон написав:Підкажіть, будь ласка, по перевипуску картки - чи можна замовити доставку, як у приваті? або використати картку куплену в магазині за 50 грн?
Я купляв в магазині за 50грн , все працює як і чорна картка

Ви купляли пластик чорної чи АТБ?
В атб
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 05:10

Re: monobank

Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:11

  1finanсier написав:Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?

Так. Комісія знімається в момент операції.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:36

  1finanсier написав:Друзі, а зняття готівки, переказ кредитних коштів, комісії за ці дії входять у пільговий період в моно ?

це один з небагатьох банків, хто це дозволяє - що як на мене є його конкурентною перевагою.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:00

Shaman, M-Audio, дякую
1finanсier
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