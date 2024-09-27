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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 242243244245

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41

А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
la9
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 02.07.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

la9 Так
Вадимка
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 242243244245
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