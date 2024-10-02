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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41

А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
la9
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 02.07.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

la9 Так
Вадимка
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33

Re: monobank

Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 02.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 242243244245
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