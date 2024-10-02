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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33
Re: monobank
Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
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