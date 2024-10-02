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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41
А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
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la9
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13
la9 Так
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Вадимка
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Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33
Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
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1finanсier
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:51
1finanсier написав:
начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
Є. Кнопки "підвищити" та "знизити" кредитний ліміт на карту не активні.
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otshelnick1
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Додано: Сер 02 жов, 2024 19:00
1finanсier написав:Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
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lamal
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