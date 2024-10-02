RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 242243244245

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
26
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41

А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
la9
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 02.07.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

la9 Так
Вадимка
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33

Re: monobank

Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 02.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:51

Re: monobank

  1finanсier написав:начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
Є. Кнопки "підвищити" та "знизити" кредитний ліміт на карту не активні.
otshelnick1
 
Повідомлень: 248
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:00

Re: monobank

1finanсier написав:Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:59

  lamal написав:В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...

У меня тоже кнопка "Повысить лимит" неактивна. Приложение обновляю регулярно.

Подозреваю, что монобанк на меня обиделся, когда я (год-полтора назад) сам понизил лимит. Теперь ни сам не добавляет, ни кнопка неактивная.
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5768)
02.10.2024 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.