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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33
Re: monobank
Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:51
Re: monobank
Додано: Сер 02 жов, 2024 19:00
Re: monobank
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
Додано: Сер 02 жов, 2024 22:59
У меня тоже кнопка "Повысить лимит" неактивна. Приложение обновляю регулярно.
Подозреваю, что монобанк на меня обиделся, когда я (год-полтора назад) сам понизил лимит. Теперь ни сам не добавляет, ни кнопка неактивная.
Додано: Чет 03 жов, 2024 00:53
У меня стала не активна после первого повышения лимита.Я просто звоню на горячую линию и они сами делают заявку.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:58
Re: monobank
шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
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