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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41
А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
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la9
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13
la9 Так
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Вадимка
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Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33
Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
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1finanсier
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:51
1finanсier написав:
начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
Є. Кнопки "підвищити" та "знизити" кредитний ліміт на карту не активні.
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otshelnick1
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Додано: Сер 02 жов, 2024 19:00
1finanсier написав:Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
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lamal
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Додано: Сер 02 жов, 2024 22:59
lamal написав:
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
У меня тоже кнопка "Повысить лимит" неактивна. Приложение обновляю регулярно.
Подозреваю, что монобанк на меня обиделся, когда я (год-полтора назад) сам понизил лимит. Теперь ни сам не добавляет, ни кнопка неактивная.
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Driver
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Додано: Чет 03 жов, 2024 00:53
У меня стала не активна после первого повышения лимита.Я просто звоню на горячую линию и они сами делают заявку.
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Вадимка
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:58
шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
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yama
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:41
yama написав:
шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?
В анкеті який дохід вказан?
Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.
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посетитель
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:21
посетитель написав: yama написав:
шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
===========================================================
по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?
В анкеті який дохід вказан?
Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.
я не пригадую який дохід я вказував карта в мене років ~ 8 . Зазвичай більше 25 тис через неї не проганяв, в минулому місяці прийшло по IBAN 70 + ще окремо за номером карти 27 це по білій , також були перекази з інших своїх карт інших банків десь 20 тис на чорну і все було ок .
Переказ буде по реквізитах на мій IBAN, я не ФОП
якщо в мене зараз кредитів 50 тис від моно, і кредитний ліміт 80 тис,\ то я думаю вони логічно сподіваються що я їх буду оплачувати.
Може у підтримки запитати ?
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yama
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