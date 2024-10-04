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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246>

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monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:41

А на выходных банка отправляет и принимает сэпы?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

la9 Так
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:33

Re: monobank

Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:51

Re: monobank

  1finanсier написав:начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
Є. Кнопки "підвищити" та "знизити" кредитний ліміт на карту не активні.
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:00

Re: monobank

1finanсier написав:Друзі, щось підзабув, де запросити підвищення КЛ на картку у застосунку. Чи вони це прибрали і залишили "перерозподілення лімітів" , при тому, що там підвищити КЛ не можна.
P.S. начебто знайшов той розділ, але кнопка "підвищити кред.ліміт по карті" - не активна. Цікаво у когось таке теж є?
В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:59

  lamal написав:В загальних налаштуваннях "налаштування кредитних ліміті" , там кнопки , в мене активні . Може тре оновити застосунок...

У меня тоже кнопка "Повысить лимит" неактивна. Приложение обновляю регулярно.

Подозреваю, что монобанк на меня обиделся, когда я (год-полтора назад) сам понизил лимит. Теперь ни сам не добавляет, ни кнопка неактивная.
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 00:53

У меня стала не активна после первого повышения лимита.Я просто звоню на горячую линию и они сами делают заявку.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:58

Re: monobank

шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
===========================================================
по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:41

  yama написав:шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
===========================================================
по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис


Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?

В анкеті який дохід вказан?

Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:21

  посетитель написав:
  yama написав:шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
===========================================================
по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис


Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?

В анкеті який дохід вказан?

Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.

я не пригадую який дохід я вказував карта в мене років ~ 8 . Зазвичай більше 25 тис через неї не проганяв, в минулому місяці прийшло по IBAN 70 + ще окремо за номером карти 27 це по білій , також були перекази з інших своїх карт інших банків десь 20 тис на чорну і все було ок .

Переказ буде по реквізитах на мій IBAN, я не ФОП

якщо в мене зараз кредитів 50 тис від моно, і кредитний ліміт 80 тис,\ то я думаю вони логічно сподіваються що я їх буду оплачувати.
Може у підтримки запитати ?
yama
 
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