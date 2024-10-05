yama написав:посетитель написав:yama написав:шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?
В анкеті який дохід вказан?
Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.
я не пригадую який дохід я вказував карта в мене років ~ 8 . Зазвичай більше 25 тис через неї не проганяв, в минулому місяці прийшло по IBAN 70 + ще окремо за номером карти 27 це по білій , також були перекази з інших своїх карт інших банків десь 20 тис на чорну і все було ок .
Переказ буде по реквізитах на мій IBAN, я не ФОП
якщо в мене зараз кредитів 50 тис від моно, і кредитний ліміт 80 тис,\ то я думаю вони логічно сподіваються що я їх буду оплачувати.
Може у підтримки запитати ?
поддержка никаким образом не может знать что может стрельнуть в голову финмониторингу