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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:55
yama написав: посетитель написав: yama написав:
шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис
Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?
В анкеті який дохід вказан?
Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.
я не пригадую який дохід я вказував карта в мене років ~ 8 . Зазвичай більше 25 тис через неї не проганяв, в минулому місяці прийшло по IBAN 70 + ще окремо за номером карти 27 це по білій , також були перекази з інших своїх карт інших банків десь 20 тис на чорну і все було ок .
Переказ буде по реквізитах на мій IBAN, я не ФОП
якщо в мене зараз кредитів 50 тис від моно, і кредитний ліміт 80 тис,\ то я думаю вони логічно сподіваються що я їх буду оплачувати.
Може у підтримки запитати ?
поддержка никаким образом не может знать что может стрельнуть в голову финмониторингу
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:41
За Мастеркард уже все в курсе?
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Ferlakur
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Додано: Суб 05 жов, 2024 22:36
Ferlakur написав:
За Мастеркард уже все в курсе?
ну однозначно кто-то ещё нет...
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Додано: Нед 06 жов, 2024 00:37
Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину
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Додано: Нед 06 жов, 2024 02:44
Ferlakur написав:
За Мастеркард уже все в курсе?
а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.
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Buster
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Додано: Нед 06 жов, 2024 02:47
Buster написав: Ferlakur написав:
За Мастеркард уже все в курсе?
а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.
они не много уху ели или много...
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Додано: Нед 06 жов, 2024 08:47
Buster написав: Ferlakur написав:
За Мастеркард уже все в курсе?
а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.
До конца года планируют прекратить сотрудничество с мастером, и принудительно перевыпустить все карты на визу. Обещают 100 гривен кэшбэка и бесплатную доставку новой карты, но не всем, а только тем, кому придёт уведомление.
Вроде бы это из-за того, что мастер уменьшил Interchange. Самое смешное, что несколько лет назад в банках происходила обратная миграция по той же причине.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 08:48
klug написав:
Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину
А які, власне, негативні наслідки для користувача?
Ну, окрім необхідності переоформити?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:33
M-Audio написав: klug написав:
Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину
А які, власне, негативні наслідки для користувача?
Ну, окрім необхідності переоформити?
у адептов программы МС-Бильше отпадет возможность копить баллы
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WallNutPen
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34
А клієнтів "без првідомлення" зобов'яжуть самих оплатити?
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