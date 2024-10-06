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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247>

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monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:55

  yama написав:
  посетитель написав:
  yama написав:шановне товариство , підкажіть від якої суми збуджується фінмоніторинг моно банк ? має зайти переказом 90 тис грн разово - це не буде проблемою ? в минулом місці зайшло 69 тис . на одну карту і 14 тис на інші . діючий Кредит у мене в них на 41 тис - чи це на щось впливає ?
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по привату начебто 150 тис , а для пенсіонерів 60 тис


Ппереказом це як конкретно?По реквізитам?

В анкеті який дохід вказан?

Тут таке, гарантій немає ніяких взагалі.По ідеї проблем не має бути, але ж хто їх знає.

я не пригадую який дохід я вказував карта в мене років ~ 8 . Зазвичай більше 25 тис через неї не проганяв, в минулому місяці прийшло по IBAN 70 + ще окремо за номером карти 27 це по білій , також були перекази з інших своїх карт інших банків десь 20 тис на чорну і все було ок .

Переказ буде по реквізитах на мій IBAN, я не ФОП

якщо в мене зараз кредитів 50 тис від моно, і кредитний ліміт 80 тис,\ то я думаю вони логічно сподіваються що я їх буду оплачувати.
Може у підтримки запитати ?


поддержка никаким образом не может знать что может стрельнуть в голову финмониторингу
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:41

Re: monobank

За Мастеркард уже все в курсе?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:36

Re: monobank

  Ferlakur написав:За Мастеркард уже все в курсе?


ну однозначно кто-то ещё нет...
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Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 02:44

  Ferlakur написав:За Мастеркард уже все в курсе?

а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.
Buster
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 02:47

  Buster написав:
  Ferlakur написав:За Мастеркард уже все в курсе?

а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.


они не много уху ели или много...
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 08:47

  Buster написав:
  Ferlakur написав:За Мастеркард уже все в курсе?

а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.

До конца года планируют прекратить сотрудничество с мастером, и принудительно перевыпустить все карты на визу. Обещают 100 гривен кэшбэка и бесплатную доставку новой карты, но не всем, а только тем, кому придёт уведомление.

Вроде бы это из-за того, что мастер уменьшил Interchange. Самое смешное, что несколько лет назад в банках происходила обратная миграция по той же причине.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 08:48

  klug написав:Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину

А які, власне, негативні наслідки для користувача?
Ну, окрім необхідності переоформити?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 09:33

  M-Audio написав:
  klug написав:Кіт вдарив в п̶с̶и̶н̶у̶ спину

А які, власне, негативні наслідки для користувача?
Ну, окрім необхідності переоформити?

у адептов программы МС-Бильше отпадет возможность копить баллы
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34

А клієнтів "без првідомлення" зобов'яжуть самих оплатити?
Arbitr
 
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