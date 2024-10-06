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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

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monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 09:41

Re: monobank

А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4657
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:07

  Ferlakur написав:А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?

100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение. Насколько я понял предложения приходят не всем. В частности не приходило тем у кого карты выпущены сроком до конца текущего года (ну или у кого уже закончилась карта но он ее пока не перевыпустил)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:18

WallNutPen В мене персоніфікована строком до кінця цього року, мені прийшов пушик.
melkh
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Повідомлень: 1000
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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