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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:41
Re: monobank
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:07
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение. Насколько я понял предложения приходят не всем. В частности не приходило тем у кого карты выпущены сроком до конца текущего года (ну или у кого уже закончилась карта но он ее пока не перевыпустил)
Додано: Нед 06 жов, 2024 11:18
WallNutPen В мене персоніфікована строком до кінця цього року, мені прийшов пушик.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:34
Re: monobank
Я тільки-но перевипустив три картки на MasterCard (всі окрім доларової). Строк до 28-го року, подивимось
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