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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:41
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
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Ferlakur
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Додано: Нед 06 жов, 2024 10:07
Ferlakur написав:
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение. Насколько я понял предложения приходят не всем. В частности не приходило тем у кого карты выпущены сроком до конца текущего года (ну или у кого уже закончилась карта но он ее пока не перевыпустил)
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WallNutPen
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:18
WallNutPen В мене персоніфікована строком до кінця цього року, мені прийшов пушик.
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melkh
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:34
Я тільки-но перевипустив три картки на MasterCard (всі окрім доларової). Строк до 28-го року, подивимось
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:42
M-Audio написав:
Вроде бы это из-за того, что мастер уменьшил Interchange. Самое смешное, что несколько лет назад в банках происходила обратная миграция по той же причине.
Добре, що хоч не на Простір. Горох міг і таке замутити.
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klug
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