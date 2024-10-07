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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:41
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
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Ferlakur
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Додано: Нед 06 жов, 2024 10:07
Ferlakur написав:
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение. Насколько я понял предложения приходят не всем. В частности не приходило тем у кого карты выпущены сроком до конца текущего года (ну или у кого уже закончилась карта но он ее пока не перевыпустил)
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WallNutPen
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:18
WallNutPen В мене персоніфікована строком до кінця цього року, мені прийшов пушик.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 14:34
Я тільки-но перевипустив три картки на MasterCard (всі окрім доларової). Строк до 28-го року, подивимось
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:42
M-Audio написав:
Вроде бы это из-за того, что мастер уменьшил Interchange. Самое смешное, что несколько лет назад в банках происходила обратная миграция по той же причине.
Добре, що хоч не на Простір. Горох міг і таке замутити.
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klug
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:34
підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?
дякую
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Shaman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:46
S i m написав:
они
Buster написав: Ferlakur написав:
За Мастеркард уже все в курсе?
а что с ним? Вижу только стали перевыпускать карты виза, вместо мастера.
не много уху ели или много...
а хто саме?
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Shaman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 20:14
Shaman написав:
підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?
дякую
ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті
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Amethyst
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Додано: Пон 07 жов, 2024 21:07
Amethyst написав: Shaman написав:
підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?
дякую
ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті
"геніальне" місце, "геніальний" вигляд - цікаво, скільки людей не знайшло самостійно - відсотків п'ятдесят чи більше?
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Shaman
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