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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?

дякую

ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті :P

"геніальне" місце, "геніальний" вигляд - цікаво, скільки людей не знайшло самостійно - відсотків п'ятдесят чи більше? :D

Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09

Re: monobank

Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.

Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 04.04.22
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  #<1 ... 245246247248
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