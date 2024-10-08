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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25
Shaman написав: Amethyst написав: Shaman написав:
підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?
дякую
ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті
"геніальне" місце, "геніальний" вигляд - цікаво, скільки людей не знайшло самостійно - відсотків п'ятдесят чи більше?
Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
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adj
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09
Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.
Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
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Andrey2512
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