Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25
Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09
Re: monobank
Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.
Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:28
Re: monobank
Який ліміт у моно для переказу р2р за один раз?
Додано: Чет 17 жов, 2024 19:53
Пишуть, що з негативним випередженням прихвату на 8 років, шмоно запустив
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