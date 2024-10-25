Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25
Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09
Re: monobank
Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.
Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:28
Re: monobank
Який ліміт у моно для переказу р2р за один раз?
Додано: Чет 17 жов, 2024 19:53
Пишуть, що з негативним випередженням прихвату на 8 років, шмоно запустив
Додано: Вів 22 жов, 2024 01:12
Монобанк попросил обновить данные.
Доход неофициальный.
После выбора пункта "тимчасово непрацюючий" там идёт выбор дохода, на основании которого выставляется допустимая сумма месячных поступлений на карту.
Крайние опции 0-7000грн (15к поступлений) 20к-30к грн (60к поступлений).
Вопрос - если выбрать от 10к и выше доход - будет ли банк требовать документы подтверждающие выбранный доход? Или лучше указать минималку и жить с ограничением до 15к в месяц на карту?
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58
Re: monobank
piden147, если банку не понравятся твои операции по карте, то попадёшь на финмон и в любом случае запросят документы, подтверждающие средства.
Если решил честно заполнять анкету и за последние 3 года не было официальных источников поступления денежных средств, то лучше выбрать минималку и довольствоваться ограничениями, чем потом вытягивать от банка средства при попадании на финмониторинг.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:37
Re: monobank
На всякий случай.
После замены мастеркардовской карты на визовскую
счет тот же самый остается (со всей историей транзакций) ??
Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:55
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