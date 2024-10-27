RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
26
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:підкажіть будь-ласка, а де у новому дизайні додатку поповнити карту?

дякую

ото кружечок з + ліворуч біля суми з залишком по карті :P

"геніальне" місце, "геніальний" вигляд - цікаво, скільки людей не знайшло самостійно - відсотків п'ятдесят чи більше? :D

Підтримую, а ще, спробуйте найти де курс валют, без підказок.
adj
 
Повідомлень: 775
З нами з: 08.04.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:09

Re: monobank

Ох и новый дизайн, даже выписку сразу найти не смог.

Кстати, если пополнять карту чере Apple Pay, комиссия будет?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 04.04.22
Подякував: 78 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:28

Re: monobank

Який ліміт у моно для переказу р2р за один раз?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:53

Пишуть, що з негативним випередженням прихвату на 8 років, шмоно запустив шмономаркет. Тепер можна купити новий телефон прямо з розбитого або вкраденого. Ера шмономінімалізму завершена - тепер буде комбайн24 2.0.
klug
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 01:12

Монобанк попросил обновить данные.
Доход неофициальный.
После выбора пункта "тимчасово непрацюючий" там идёт выбор дохода, на основании которого выставляется допустимая сумма месячных поступлений на карту.
Крайние опции 0-7000грн (15к поступлений) 20к-30к грн (60к поступлений).

Вопрос - если выбрать от 10к и выше доход - будет ли банк требовать документы подтверждающие выбранный доход? Или лучше указать минималку и жить с ограничением до 15к в месяц на карту?
piden147
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58

Re: monobank

piden147, если банку не понравятся твои операции по карте, то попадёшь на финмон и в любом случае запросят документы, подтверждающие средства.

Если решил честно заполнять анкету и за последние 3 года не было официальных источников поступления денежных средств, то лучше выбрать минималку и довольствоваться ограничениями, чем потом вытягивать от банка средства при попадании на финмониторинг.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:37

Re: monobank

На всякий случай.
После замены мастеркардовской карты на визовскую
счет тот же самый остается (со всей историей транзакций) ??
a77
 
Повідомлень: 107
З нами з: 11.01.24
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:55

  a77 написав:На всякий случай.
После замены мастеркардовской карты на визовскую
счет тот же самый остается?
Да.
  a77 написав:(со всей историей транзакций) ??
Да.

Свою Белую заменил - всё ок
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:41

Re: monobank

Ех
https://youtu.be/7jIfxg0byD0?si=CxwD_ISZ7_OtGbqQ
Целая епоха мастеркард…уходит
yama
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9069 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:04

Re: monobank

  yama написав:Целая епоха мастеркард…уходит
Та лана... Ша - никуда никакая эпоха не уходит - обе эпохи остаюЦЦа на своих местах. Просто обычные терки МПС с банками - то одни одним каких-то плюшек добавят, то другие - другим, ну или еще вариант какая-то из МПС зажмёт что-то какому-то из банков (к примеру какие-то годовые бонусы), а те обидятся и свернут сотрудничество и перекинутся к конкурентам - в общем традиционная рутина
WallNutPen
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 08.06.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, ukr0014959 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12934)
27.10.2024 21:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.