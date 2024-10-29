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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 246247248249 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 66 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 5% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 9 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 39% 26 Всього голосів : 66 Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38 На выходных сбросил СЭПом сам себе деньги с Привата.

Вчера сделал несколько P2P на свои же карты в других банках - гасил кредитки.

После последнего платежа (больше 20к) в сообщения пришло следующее:



"Як збільшити суму на перекази з картки на картку"

...., наразі у нас недостатньо інформації про ваші доходи. Тому до кінця місяця ви можете переказувати з картки на картку лише 5000 грн.

Якщо хочете збільшити цю суму, просимо надати документи, що розкажуть про ваш дохід.

Інакше ви зможете переказувати за номером картки до 50000 грн на місяць"



Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Искатель Повідомлень: 6257 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1040 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 10:37 Re: monobank Искатель написав: Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.

Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу

І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсуІ подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший Amethyst

Повідомлень: 5847 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль 2 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:19 Amethyst написав: Искатель написав: Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.

Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу

І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсуІ подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший

На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.

В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше. На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше. Искатель Повідомлень: 6257 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1040 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:22 Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав: Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал... Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.

Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу

І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсуІ подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший

На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.

В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше. На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше.

Вот просто сделайте єто, проставте..сь )) Вот просто сделайте єто, проставте..сь )) Amethyst

Повідомлень: 5847 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль 2 1 9 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:23 Amethyst написав: Искатель написав: На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.

В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше. На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше.

Вот просто сделайте єто, проставте..сь )) Вот просто сделайте єто, проставте..сь ))

А они мне сразу: дайте подтверждение какое-то. А где я его возьму? Я на организации фигурирую как "внештатный сотрудник", взяли из-за опыта, но в штат не хотят вводить. А они мне сразу: дайте подтверждение какое-то. А где я его возьму? Я на организации фигурирую как "внештатный сотрудник", взяли из-за опыта, но в штат не хотят вводить. Искатель Повідомлень: 6257 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1040 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:25 Искатель, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте Amethyst

Повідомлень: 5847 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль 2 1 9 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:49 Amethyst написав: Искатель, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте , они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте

Вы оказались абсолютно правы. Написал все, как есть, прислали сообщение: "Ваш новый лимит - 150 000".

Огромное спасибо за подсказку и +1 в карму! Вы оказались абсолютно правы. Написал все, как есть, прислали сообщение: "Ваш новый лимит - 150 000".Огромное спасибо за подсказку и +1 в карму! Искатель Повідомлень: 6257 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1040 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 246247248249 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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