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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38
На выходных сбросил СЭПом сам себе деньги с Привата.
Вчера сделал несколько P2P на свои же карты в других банках - гасил кредитки.
После последнего платежа (больше 20к) в сообщения пришло следующее:
"Як збільшити суму на перекази з картки на картку"
...., наразі у нас недостатньо інформації про ваші доходи. Тому до кінця місяця ви можете переказувати з картки на картку лише 5000 грн.
Якщо хочете збільшити цю суму, просимо надати документи, що розкажуть про ваш дохід.
Інакше ви зможете переказувати за номером картки до 50000 грн на місяць"
Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал...
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Искатель
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Додано: Вів 29 жов, 2024 10:37
Искатель написав:
Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал...
Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.
Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу
І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший
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Amethyst
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:19
Amethyst написав: Искатель написав:
Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал...
Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.
Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу
І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший
На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.
В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше.
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Искатель
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:22
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал...
Игнорить ну никак низзя! Это первый шаг ФинМона.
Просто посмотрите, шо думает/знает про вас Моня -- гляньте Особисті Дані -- тапніть по фейсу
І подібний функціонал вже є у Глобуса і Пумба. Тільки, наприклад, Пумб малює допустиму суму збудження -- два загальний дохода, а от Моня більш мудріший
На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.
В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше.
Вот просто сделайте єто, проставте..сь ))
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Amethyst
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:23
Amethyst написав: Искатель написав:
На данный момент я работаю неофициально, поэтому даже не знаю, что им можно предоставить.
В персональных данных стоит "Тимчасово непрацюючий", доход 0. Я могу там поставить название организации, где работаю, могу поставить сумму дохода, но... подтвердить не смогу, т.к. см. выше.
Вот просто сделайте єто, проставте..сь ))
А они мне сразу: дайте подтверждение какое-то. А где я его возьму? Я на организации фигурирую как "внештатный сотрудник", взяли из-за опыта, но в штат не хотят вводить.
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Искатель
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:25
Искатель, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте
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Amethyst
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:49
Amethyst написав:Искатель
, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте
Вы оказались абсолютно правы. Написал все, как есть, прислали сообщение: "Ваш новый лимит - 150 000".
Огромное спасибо за подсказку и +1 в карму!
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Искатель
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:50
WallNutPen написав: Ferlakur написав:
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение...
а вообще смысл есть перевыпускать черную? (сообщение пришло)
Если уже купил/активировал атб-шную моно визу
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David_pl
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Додано: Сер 30 жов, 2024 22:01
David_pl написав: WallNutPen написав: Ferlakur написав:
А за перевыпуск виртуальной чёрной дадут 100 грн?
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение...
а вообще смысл есть перевыпускать черную? (сообщение пришло)
Если уже купил/активировал атб-шную моно визу
Ну 100 (вернее 80.5) ж дадуть
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Amethyst
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