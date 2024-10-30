Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38

На выходных сбросил СЭПом сам себе деньги с Привата.

Вчера сделал несколько P2P на свои же карты в других банках - гасил кредитки.

После последнего платежа (больше 20к) в сообщения пришло следующее:



"Як збільшити суму на перекази з картки на картку"

...., наразі у нас недостатньо інформації про ваші доходи. Тому до кінця місяця ви можете переказувати з картки на картку лише 5000 грн.

Якщо хочете збільшити цю суму, просимо надати документи, що розкажуть про ваш дохід.

Інакше ви зможете переказувати за номером картки до 50000 грн на місяць"



Вот сижу и думаю: можно проигнорировать это сообщение, у меня обычно движения за месяц по карте Моно гораздо меньше 50к, или это уже привет от финмона прилетел? Просто в этом месяце получилось больше 50к, возможно, поэтому банк и отреагировал...