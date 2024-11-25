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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:32
Amethyst написав: David_pl написав: WallNutPen написав:
100 грн. дадут если банк сам пришлет вам такое предложение...
а вообще смысл есть перевыпускать черную? (сообщение пришло)
Если уже купил/активировал атб-шную моно визу
Ну 100 (вернее 80.5) ж дадуть
але в мене було повідомлення, що треба це зробити до 31.10. тобто завтра вже все.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 07:40
Amethyst написав:Искатель
, они вам сразу поверят, но не злоупотребляйте
Хочу докупити в Моно євро овдп ,чи є якісь обмеження - офіційно зп 120к та менша пенсія, планував купити 10 шт.
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Додано: Вів 12 лис, 2024 15:04
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Додано: Пон 25 лис, 2024 08:31
Підкажіть, а з коментарем переказ на картку не зі списку контактів тепер не можно відправити? Чи так завжди було? Дивно.
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