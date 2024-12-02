але в мене було повідомлення, що треба це зробити до 31.10. тобто завтра вже все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:32
але в мене було повідомлення, що треба це зробити до 31.10. тобто завтра вже все.
Додано: Нед 03 лис, 2024 07:40
Додано: Вів 12 лис, 2024 15:04
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
Додано: Пон 25 лис, 2024 08:31
Підкажіть, а з коментарем переказ на картку не зі списку контактів тепер не можно відправити? Чи так завжди було? Дивно.
Додано: Пон 02 гру, 2024 19:44
Re: monobank
місяць тільки почався а мені прилетіло обмеження, 5к гривень максимум до кінця місяця можу перекинувати на карти інші
або надавайте документи яких не існує
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